EE.UU.: "No necesitamos a la AIE como grupo de defensa del clima"

"No necesitamos a la Agencia Internacional de la Energía como grupo de defensa del clima", advirtió Wright, en declaraciones a la prensa en París, donde tiene su sede la AIE y donde este miércoles y jueves se celebra una reunión ministerial.

El secretario de Energía estadounidense señaló que eso incluye ir a las conferencias COP a defender neutralidad de carbono para 2050, "algo que tiene cero coma cero posibilidades de pasar", pero que requiere un esfuerzo que "empobrece a la gente" y deslocaliza industrias.

"La AIE está infectada con una suerte de culto que va de sustracción energética", opinó, en lugar de aumentarla, como prevé la agenda de su presidente estadounidense, Donald Trump.

"Que la energía vaya de energía y no de políticas descabelladas y de empobrecer a todo el mundo", reclamó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wright ya había lanzado duras críticas la víspera a los países europeos en un sentido idéntico, ya que, a su juicio, llevan años equivocándose con una política energética restrictiva que no ha hecho más que encarecer los precios y acarrear un empobrecimiento relativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta postura también la repitió este miércoles en una reunión de alto nivel para impulsar las soluciones de cocina limpia, es decir, las que no requieren necesariamente leña, abono o carbón como único medio de preparar la comida, un problema que afecta a 2.000 millones de personas en todo el mundo, la mitad de ellas en África y particularmente en las zonas rurales.

Es un problema que se podría solucionar con una inversión anual de 4.000 millones de dólares, según se subrayó en esta mesa de diálogo en París, y que Wright comparó con el esfuerzo de 10 billones de dólares que el mundo puso en la última década en soluciones energéticas contra el cambio climático.

Y es que, según él, los fenómenos climáticos extremos mataron a 10.000 personas el año pasado, frente a las 810.000 muertes anuales que la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona en África con el aire contaminado en los hogares a causa de los métodos de cocina contaminantes.

"El cambio climático -dijo- es un fenómeno físico real, pero no está ni remotamente cerca del mayor problema del mundo, ni siquiera está en la misma estantería que el de la cocina limpia. Pero gastamos masivamente más dinero, masivamente más recursos y esfuerzo en la AIE en un tema en el que no estamos mejorando las vidas de la gente".

En defensa de mantener un abordaje global de los problemas energéticos, incluido el de la cocina limpia, con una perspectiva verde se posicionaron otros países, como Noruega, pero también naciones africanas como Senegal, que pidieron que el acceso a la energía y la transformación climática y el desarrollo sostenible no sean metas que compitan.

En este debate participaron también organizaciones filantrópicas como la Fundación Rockefeller, y empresas, como TotalEnergies, que coincidieron con los representantes políticos en que la cocina limpia es un problema energético que necesita cooperación global, escalar esfuerzos y, sobre todo, más implementación.

Sobre este tema habrá una reunión de alto nivel en julio próximo en Kenia.