El DAX 40 sube un 1,12 % y Bayer se desploma

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 1,12 % en 25.278,21 puntos.

La renta variable alemana repuntó impulsada por Wall Street después de la publicación de buenas cifras de la economía estadounidense.

Los pedidos de bienes duraderos bajaron en EE.UU. en diciembre un 1,4 % respecto al mes anterior, menos de lo esperado, y la producción industrial subió en enero un 0,7 %, la mayor subida desde hace casi un año y más de lo esperado.

Bayer se desplomó un 7,1 %, hasta 45,81 euros, tras haber ganado más de un 7 % el martes después de comunicar los acuerdos por 7.250 millones de dólares (6.145 millones de euros).

Con estos acuerdos extrajudiciales resuelve demandas actuales y futuras hasta 21 años contra el pesticida Roundup de la compañía estadounidense de agroquímicos y biotecnología Monsanto, que contiene el glifosato y es supuestamente cancerígeno.

Algunos analistas consideraron negativo que el acuerdo extrajudicial debe ser aprobado por el Tribunal de San Luis (Missouri), añadió Bayer.

El distribuidor de químicos Brenntag perdió un 4,7 %, hasta 54,76 euros, después de que la holandesa IMCD se desplomara tras publicar sus resultados.

El grupo industrial y tecnológico Siemens ganó un 3,8 %, hasta 244,80 euros, y la empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,5 %, hasta 166,65 euros.

El precio de las acciones de Siemens ha presentado fuertes vaivenes los últimos días después de que revisara al alza sus pronósticos de beneficio por acción, mientras se mantiene la preocupación porque la inteligencia artificial pueda dañar su modelo de negocio basado en software para empresas.

Siemens Energy sube en bolsa porque se beneficiará del aumento de la demanda de electricidad con la inteligencia artificial.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, subió un 5 %, hasta 404,80 euros, en el índice de empresas medianas MDAX después de adjudicarse con otros socios un encargo para la construcción del Campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Alemania en Hamburgo por 1.000 millones de euros.