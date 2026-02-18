El IBEX 35 sube un 1,35 % y toca un nuevo récord, al rozar los 18.200 puntos al cierre

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, sumó 242,5 puntos, ese 1,35 %, y terminó las negociaciones del día en los 18.197,9 puntos, un nuevo récord que desbancó al anterior del 9 de febrero (18.195 puntos). En lo que va de año, avanza un 5,14 %.

El selectivo español abría en positivo e incrementó las ganancias durante el transcurso de la sesión bursátil, en sintonía con el resto de plazas europeas, con el sector bancario al alza e impulsado por el buen tono de Wall Street.

Dentro de los grandes valores, Banco Santander repuntó un 2,94 %, como el cuarto mayor ascenso del selectivo; Repsol, un 2,83 %, animado por la subida del precio del petróleo; BBVA, un 2,35 %; e Inditex, un 1,26 %. Mientras, Telefónica cedió un 2,7 %, como la tercera mayor caída; e Iberdrola, el 0,2 %.