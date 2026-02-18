El Kremlin recuerda que está dispuesto a recibir uranio enriquecido de Irán

"Habíamos declarado nuestra disposición a aceptar uranio enriquecido; se habló de ello", comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El secretario de prensa presidencial añadió que "todo lo demás es asunto de discusiones entre iraníes y estadounidenses, que están actualmente en curso. No deberíamos anticipar su resultado".

Durante las negociaciones entre EE.UU. e Irán que tuvieron lugar el martes en Ginebra, la parte iraní comentó que ofreció detener el enriquecimiento de uranio y transferir parte de sus reservar a Rusia.

Este mismo miércoles, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, declaró a la prensa que Moscú continúa la construcción de la segunda y tercera unidad de potencia de la central nuclear de Bushehr (Irán) y también considera la construcción de unidades de alta y baja potencia en el territorio de dicho país.

"Estamos trabajando activamente con el gobierno iraní. Tenemos numerosos proyectos conjuntos en diversas etapas de implementación", dijo.

Tsivilev explicó que los equipos para las referidas unidades se fabrican en Rusia, mientras que para la construcción de unidades adicionales se ha creado un grupo de trabajo conjunto.

De este modo, el grupo "deberá presentarnos sus propuestas para su aprobación en un plazo de tres meses. Se trata de un programa a gran escala para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos en Irán", señaló.

Paralelamente, Tsivilev comunicó que Rusia e Irán están negociando el suministro de trigo a la república islámica.

El contrato para la construcción de la segunda etapa de la central nuclear de Bushehr se firmó en 2014, y sus obras iniciaron en 2017, dos años después comenzó la construcción de la unidad número dos.

En septiembre de 2025 Moscú y Teherán firmaron un acuerdo por 25.000 millones de dólares para la construcción de la central nuclear de Ormuz, que constará de cuatro unidades de energía con una capacidad de 50.000 MW.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, parte mediadora, afirmó que las conversaciones entre Irán y EE.UU. en Ginebra sobre un acuerdo nuclear concluyeron con "buenos avances" en la definición de "objetivos comunes".