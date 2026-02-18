El ministro francés de Exteriores se reafirma en la petición de dimisión de Albanese

"No he tergiversado ni amputado las declaraciones de Francesca Albanese. Simplemente las he condenado, porque son condenables", sostuvo Barrot, en una intervención en la Asamblea Nacional francesa (Cámara baja).

En concreto se refería a la reciente controversia por el significado de unas palabras de Albanese sobre Israel, por las que Barrot, en nombre de Francia, y luego otros países, reclamaron la dimisión de la relatora por su supuesto carácter antisemita, algo que Albanese negó y aclaró posteriormente.

El ministro francés, pese a eso, se negó a cambiar de postura al ser recriminado por la diputada Andrée Taurinya, de la formación izquierdista La Francia Insumisa (LFI, el partido fundado por Jean-Luc Mélenchon), quien le pidió rectificar sus declaraciones "inexactas" sobre Albanese, que alimentaron una "odiosa campaña de demolición mediática" contra ella, y renunciar a su dimisión.

Barrot, sin embargo, argumentó que este episodio se suma "a una larga lista de provocaciones" por parte de Albanese, quien llegó, según él, incluso a justificar los ataques del 7 de octubre de 2023.

Y dijo que la postura de pedir su dimisión no debería sorprender, porque "no es nueva", ya que París ya cuestionó y lamentó su renovación para el cargo el año pasado por entender que hace un mal servicio a Naciones Unidas.

Las críticas a Albanese, aseguró, son coherentes con la posición del Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre Palestina y dijo que Francia es el país del mundo que más hizo el año pasado por esos territorios al emitir su reconocimiento como Estado.

Eso generó una "esperanza" que no debe ser fragilizada por "discursos de odio", consideró, y que implica que Hamás, que debe ser condenado y desarmado, sea "excluido de toda participación".

Es, recalcó, "un movimiento terrorista que, sin sorpresa, salió en defensa de la señora Albanese".

Francia, Alemania, Italia y República Checa pidieron hace unos días la dimisión de Albanese por acusarla de asegurar que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tachó de falsas y sacadas de contexto.

La polémica, de hecho, comenzó en París, donde la diputada Caroline Yadan promovió una petición secundada por una cuarentena de diputados para solicitar a Barrot que obrase para lograr la dimisión de Albanese por calificar a Israel de "enemigo común de la humanidad" durante un foro de Al Jazeera celebrado en Catar en el que la relatora intervino telemáticamente.

Albanese, no obstante, publicó su polémica intervención en el foro de Catar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el "sistema" y no Israel.

"El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan", expuso.

En ese foro había dicho: "El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío", explicó.