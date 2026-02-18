El primer ministro de Catar se reúne con Delcy Rodríguez en Venezuela

El primer ministro de Catar fue recibido con honores por el canciller venezolano, Yván Gil, quien también participó en el encuentro sin que hasta el momento hayan declaraciones.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la reunión es para "fortalecer el mapa de cooperación política, cultural" y las "relaciones de ganar-ganar".

El jefe de Gobierno de Catar llegó el martes a Venezuela, poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una "solución pacífica inmediata".

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su "plena disposición" a "contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También, hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, el Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, que ya han retomado sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019.