El único partido opositor ruso solicita manifestarse contra el bloqueo de Telegram

El líder de Yábloko, Nikolái Ribakov, junto con otros dos dirigentes del partido, Iván Bolshakov y Kiril Goncharov, "enviaron una solicitud a las autoridades de Moscú para poder celebrar una manifestación en la capital en defensa de Telegram, el acceso a la información y la libertad de expresión", se lee en el comunicado del partido publicado en esa red social.

La convocatoria está programada para el 1 de marzo y se espera que asistan hasta 5.000 participantes.

"La alcaldía no tiene fundamento legal para prohibirla. La Constitución rusa nos otorga explícitamente el derecho a celebrar este tipo de eventos", señala Ribakov ante un posible rechazo por parte de las autoridades.

De este modo, el partido exige "el fin del bloqueo y el respeto de los derechos" y denuncia que si deniegan la petición las autoridades estarán "violando la ley", por lo que será "una decisión política e ilegal".

Además, el partido opositor, que siempre se ha opuesto a la guerra en Ucrania, criticó las medidas de imponer el programa de mensajería Max, vinculado a los órganos estatales.

"¡Gente, no os matéis unos a otros!", se puede ver en un cartel en la foto colgada en Telegram.

El martes otro partido ruso, Gente Nueva, aunque cercano al Kremlin, anunció que recogió más de un millón de firmas digitales contra el bloqueo de Telegram.

Este martes, el canal de Telegram Baza, que la oposición rusa vincula con las fuerzas de seguridad rusas, comunicó citando fuentes oficiales que la red social podría ser bloqueada en Rusia a partir del 1 de abril, similar al que ha hecho ya con Instagram, Facebook o X.

La semana pasada, tras reconocidas ralentizaciones a los servicios de Telegram por parte de las autoridades rusas, se desató en el país una ola de críticas por parte de militares, blogueros y políticos.

Las denuncias que resonaron en el país provenían del ala más conservadora de la sociedad rusa y en apoyo a la guerra contra Ucrania, pues se quejaron de que las medidas de censura perjudicaban la comunicación en el frente de batalla.

Las autoridades rusas comenzaron a restringir los servicios de Telegram, junto con WhatsApp, a mediados de 2025, cuando los rusos se quedaron sin poder realizar videollamadas a través de dichas aplicaciones.

Por otro lado, la Justicia rusa exige a Telegram que se adapta a las leyes del país y localice en el país los servidores en los que guardan los datos de los usuarios, sin embargo dicha medida pone en compromiso la privacidad de los usuarios ante su posible uso por parte de los servicios de seguridad nacionales.