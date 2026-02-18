El universo británico de ‘El joven Sherlock’ se traslada a la Ciudad de México

“Sherlock Holmes tiene su propia manera de hacernos entender el mundo, porque tal vez podría ser un acosador de internet”, dijo la actriz taiwanesa Zine Tseng (Gulun Shou) a EFE junto al actor protagonista Hero Fiennes Tiffin durante la alfombra roja de la producción.

En un mundo inmerso entre disidencias y fuertes emociones guiadas por los gobernantes dominantes, Fiennes aseguró que Sherlock puede ayudar a las personas a “no dejarse guiar” meramente por las emociones, a “usar la mente primero”.

Asimismo, admitió que este papel es del más ha aprendido en toda su carrera, y es que en esa trayectoria se cuelan las películas de Harry Potter, pues Fiennes interpretó al pequeño Tom Riddle.

El reparto sostuvo con emoción que imagina perfectamente a un Sherlock Holmes mexicano, así como uno en el futuro, porque parece que esta figura literaria es universal y trasciende el tiempo y espacio.

Entre misterio y acción, la producción de ocho capítulos está inspirada en la época adolescente de Sherlock Holmes, un personaje de ficción creado por el escritor, nacido en Edimburgo, Arthur Conan Doyle, que también ha sido interpretado en la gran pantalla por Robert Downey Jr. en las películas de 2009 y 2011 del director Guy Ritchie.

El aclamado director, quien también participa en esta serie, emitió mediante un video unas palabras a la audiencia mexicana, en las que destacó que “revisitar Sherlock Holmes fue todo un placer”.

“Un joven Sherlock nos permitió contar su historia de una manera fresca e inesperada (...) Estoy muy orgulloso del resultado”, afirmó.

Está adaptación del joven Sherlock ha generado expectativa entre sus más acérrimos seguidores para conocer cuál será el primer caso del detective antes de mudarse al 211B de la calle Baker (Londres), en el que lo acompañan James Moriarty (Dónal Finn), Silas Holmes (Joseph Fiennes) y Mycroft Holmes (Max Irons), entre otros.

La primera temporada de 'El Joven Sherlock' se estrenará el 4 de marzo como parte del catálogo original de Prime Video, con esta proyección los más fanáticos podrán trasladarse a la ciudad de Oxford y otros destinos europeos ambientados en la época de 1870.

Se desconoce si esta serie contará con más temporadas o si aparecerá la mítica figura del doctor Watson, aunque hasta el momento representa una de las grandes adaptaciones de la versión más temprana del detective, la cual también fue vista en 1985 en una producción dirigida por Barry Levinson.