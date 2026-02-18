Es falso que Bad Bunny apoyara un cántico contra Milei durante un concierto en Argentina

Perfiles de Facebook e Instagram comparten una grabación en la que se observa al cantante saltando durante un concierto mientras el público que lo rodea canta la consigna: "Y ya lo ves, y ya lo ves, el que no salte votó por Milei".

"En el show de Bad Bunny se cantó 'El que no salta votó a Milei' Y Bad Bunny saltó (sic)", afirman usuarios que difunden la secuencia, señalando que se grabó el pasado sábado durante la segunda fecha del concierto del artista en el Estadio Monumental.

Otro internauta comenta: "Que le pasa porque no se respeta al presidente (sic)".

El clip viralizado se comparte con el audio alterado, como lo demuestra una búsqueda inversa de imagen que localizó distintos videos de ese tramo de la presentación de Bad Bunny en los que, en realidad, se escucha a los fanáticos del artista coreando un cántico popular en Argentina. De hecho, dicho momento fue reseñado por un medio de comunicación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En primer lugar, una búsqueda inversa de un fotograma del clip localiza publicaciones en redes sociales en las que aparece el mismo video que se comparte en línea, pero con un audio diferente. Lo que se le escucha corear a los fanáticos que rodean a Bad Bunny es: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mencionada consigna es un cántico popular en el fútbol argentino que cobró especial notoriedad en el Mundial de México de 1986, cuando Argentina le ganó a Inglaterra 2-1, como lo reseñan distintos medios de comunicación locales.

La misma búsqueda también encontró videos de ese momento grabados desde otros ángulos, en los que se ve al puertorriqueño saltar mientras escucha el cántico argentino, coreado por gran parte del público en el recinto.

En crónicas sobre el concierto de Bad Bunny en Buenos Aires, realizadas por medios como Infobae, se recoge que efectivamente las palabras pronunciadas por los asistentes fueron: "¡El que no salta es un inglés!".

Ningún medio de comunicación fiable, incluida la Agencia EFE, publicó informaciones que indiquen que fanáticos de Bad Bunny corearon un cántico contra Milei en alguno de los tres conciertos que el artista ofreció en el país.

En conclusión, es falso que un video muestre a Bad Bunny saltando mientras sus fanáticos cantan una consigna contra el presidente de Argentina durante uno de sus conciertos. Las imágenes que circulan en línea tienen el audio alterado y no hay evidencia de que haya ocurrido un hecho similar.