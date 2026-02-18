Eslovaquia y Hungría recurren a sus reservas de petróleo por el corte de suministro ruso

"Ucrania chantajea a Hungría y cerró el oleoducto Druzhba. Tenemos que recurrir a las reservas estratégicas", anunció el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en un mensaje en la red social Facebook.

Hungría es el mejor aliado de Moscú en la Unión Europea y compra a Rusia al menos el 65 % del petróleo y el 85 % del gas que consume el país.

También el Gobierno de Eslovaquia, otro país muy dependiente del petróleo ruso, anunció que declara el estado de emergencia ante la suspensión de los suministros por Druzhba, informa el diario 'Pravda'.

El Ejecutivo ha aprobado liberar aproximadamente la mitad de las reservas estratégicas y ponerlas a disposición de la empresa petroquímica Slovnaft, vinculada a la húngara MOL, para que mantenga suministrado el mercado local, al tiempo que se interrumpen las exportaciones a Ucrania y otros países, informa ese medio.

"Todo lo que se produzca irá destinado al mercado eslovaco", afirmó el primer ministro, Robert Fico, señala 'Pravda'. El político populista, que tiene también buenas relaciones con Moscú, ha afirmado que el país no sufrirá escasez de combustible.

Tanto Eslovaquia como Hungría tienen reservas estratégicas para aproximadamente tres meses.

En respuesta a la interrupción de la llegada de crudo por Druzhba, el Gobierno húngaro anunció hoy que dejará de exportar diésel a Ucrania.

"La decisión de los ucranianos de bloquear los suministros de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba es un chantaje político descarado. Están intentando presionarnos para que apoyemos su adhesión a la UE y entreguemos fondos que pertenecen a las familias húngaras", indicó el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en la red social X.

El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, dijo por su parte que esa interrupción de diésel se mantendrá "hasta que Kiev reanude el transporte de petróleo ruso hacia Hungría a través del oleoducto Druzhba".

Tanto Eslovaquia como Hungría han pedido a Croacia que asegure el transporte de petróleo ruso desde el mar Adriático a sus refinerías, pese a las restricciones y sanciones de la UE contra Moscú.

El Gobierno húngaro considera que Croacia está obligada, según las normas europeas, a asegurar ese suministro y que esa operación está considerada en la excepción a las sanciones que permite importar petróleo ruso por mar si se interrumpen los suministros a través del oleoducto.

Croacia, por su parte, argumenta que no está justificado saltarse las sanciones y enviar crudo ruso a Eslovaquia y Hungría a través del oleoducto Adria.

La Comisión Europea (CE) dijo la víspera que hay excepciones temporales al veto al petróleo ruso en el caso de que un Estado miembro sin litoral, como Eslovaquia y Hungría, se quede sin suministro.

El ministro Szijjártó anunció esta mañana que Budapest y Bratislava piden la intervención de la Comisión Europea (CE) para que les llegue el crudo por el oleoducto Adria. Mientras, el Ministerio de Economía de Eslovaquia ha recibido información de que el viernes podrían reanudarse los suministros a través de Druzhba, recoge el portal eslovaco Ujszo.com.