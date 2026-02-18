España aspira a tener una posición de liderazgo en las instituciones económicas europeas

El Ministerio de Economía español insiste en que el país quiere desempeñar un papel protagonista cuando se renueven las vacantes del BCE, pero de momento no habla de posibles candidatos, después de que el Financial Times haya vuelto a publicar este miércoles que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es ampliamente valorado como posible aspirante.

El diario económico británico señala a De Cos -que actualmente es director general del Banco de Pagos Internacionales (organización integrada por varios bancos centrales con sede en Suiza)- como uno de los mejor posicionados para sustituir a Lagarde, ya que es visto como un candidato fuerte en los ámbitos económicos europeos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguraba este martes en Bruselas antes del Ecofin, que reúne a los ministros de Finanzas de la UE, que España está trabajando para cuando llegue el momento de la renovación en el BCE e insistió en que está preparada incluso para el caso de que la decisión se adelante.

El pasado mes de diciembre Cuerpo ya confirmó que España presentaría candidatura y que sería alguien con un perfil "potente y competente".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En aquel momento ya sonada el nombre de Pablo Hernández de Cos, de quien Cuerpo alabó su trayectoria, experiencia y reputación internacional, si bien dijo que España tiene "una enorme cantera de candidatos y candidatas" para ocupar altos cargos a nivel europeo.