Excarcelados en Venezuela piden que amnistía reconozca que se persiguió el "disentimiento"

"La amnistía no debe ser una concesión graciosa, sino el reconocimiento de responsabilidad de quienes tras casi tres décadas en el poder desmantelaron el estado de derecho, violaron los derechos humanos y persiguieron el disentimiento", dice un comunicado de los excarcelados que fue leído a la prensa por el politólogo Nicmer Evans, quien fue militante del chavismo hasta poco después de la muerte del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Al término de una misa por el Miércoles de Ceniza y acompañado de dirigentes como Williams Dávila y otros activistas, Evans pidió que en el texto legislativo se admita "explícitamente que la justicia fue instrumentalizada para infligir sufrimiento".

Los 25 excarcelados pidieron que la ley sea administrada por un tribunal independiente conformado por jueces independientes y que se arme una comisión de la verdad y reparación de las víctimas integrada por organismos internacionales, la academia, la Iglesia católica y ONG de derechos humanos "imparciales".

Entre otras peticiones, señalaron la necesidad de garantizar el regreso de los exiliados "sin la exigencia previa de presentarse a tribunales viciados".

Este último punto fue el que causó la postergación del debate para esta semana, pues los diputados del chavismo y la oposición difieren sobre la necesidad de la presentación ante tribunales de los beneficiados.

Asimismo, el grupo pidió que se tome la decisión "política" de abrir las puertas de todos los centros penitenciarios para que salgan todos los detenidos por razones políticas y a los que se les ha "incumplido el debido proceso".

La ley de amnistía fue una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de lo que ella misma llamó como un "nuevo momento político" para una "reconciliación", luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero por parte de EE.UU. en un ataque a Caracas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, afirmó el lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de 444 excarcelaciones verificadas por la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.