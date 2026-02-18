Fallece ahogado un turista estadounidense de 71 años en una playa en Puerto Rico

El fallecido fue identificado por la Policía como Gordon Klein.

De acuerdo con los datos ofrecidos por las autoridades locales, a eso de las 18.00 (22.00 GMT) del martes, mientras Klein se encontraba con familiares disfrutando de un día de playa, estos se percataron de que se estaba ahogando.

Los familiares lograron rescatar y sacar a Klein del mar y llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1 para ser asistido.

Varios paramédicos de Emergencias Médicas Estatales llegaron hasta el lugar y transportaron a Klein hasta el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde el médico de turno, no obstante, certificó ausencia de signos vitales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Varios oficiales de la Policía Municipal de Aguadilla y de la División de Homicidios de la Policía se hicieron cargo de la pesquisa del caso.