Familiares piden a EEUU priorizar libertad de presos políticos ante petróleo en Venezuela

"Si usted viene a hacer un país, viene hablando de hacer reconciliación, ayudarnos a levantar económicamente, primero empiece por las vidas humanas. Empiece por todos esos presos que están en las rejas para pensar distinto", declaró Francis Quiñones, madre del sargento segundo Jonathan Franco Quiñones, durante una protesta frente a la sede de la ONU en Caracas.

Quiñones dijo que la diplomática estadounidense llegó a Venezuela para "hacer negocios" con el petróleo, pero solicitó que "primero se aboque a las vidas" y a la situación de los detenidos políticos que "siguen siendo torturados" en las cárceles.

En este sentido, exhortó a Dogu a visitar pronto las cárceles del país para verificar la situación de los presos políticos.

"El petróleo no se va acabar, eso se recupera. La vida sí se acaba", insistió.

Desde su llegada a Venezuela, el 31 de enero, Dogu ha insistido en que el Gobierno de Donald Trump busca impulsar la recuperación económica venezolana, para el beneficio de ambos países, que retomaron el comercio de hidrocarburos tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Decenas de activistas y familiares de presos políticos reclamaron libertades plenas y alertaron las posibles exclusiones del proyecto de ley de amnistía, cuyo debate en segunda discusión parlamentaria fue aplazado para esta semana por desacuerdos entre los diputados en la redacción de algunos artículos.

Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e integrante del Comité por la liberación de los presos políticos (Clipp), explicó a EFE que buscan apoyo internacional para lograr una "coalición humanitaria en defensa de los derechos humanos" y así "salvar las vidas" de los detenidos, tras 41 días de vigilias y pernoctas de familiares en las afueras de las prisiones.

"Los familiares están muy desesperados y el llamado siempre ha sido el mismo, no solo a la Embajada de Estados Unidos, sino a todos los Gobiernos del mundo", subrayó.

Buscan este apoyo, aseguró, porque el proyecto de amnistía que se discute en el Parlamento es "excluyente", no se ha escuchado a las víctimas para su redacción y que "persiste el horror" en los centros de detención en el país, mientras que las instituciones ignoran las denuncias de los familiares en este sentido.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, afirmó el lunes que aún quedan más de 600 de estos detenidos en el país, luego de 444 excarcelaciones verificadas por la organización desde el pasado 8 de enero, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.

Este miércoles, un grupo de familiares cumplió cuatro días en huelga de hambre en las afueras del centro de detención conocido como Zona 7, en Caracas, para pedir la libertad de todos los detenidos.