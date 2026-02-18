Feminicidios en Bolivia se duplican en menos de dos semanas y suman doce en lo que va año

La mayoría de los casos se registraron en el departamento de La Paz, con cinco feminicidios, mientras que las regiones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz reportaron dos cada uno y Beni uno, de acuerdo a la información oficial.

Los dos feminicidios más recientes se registraron en el municipio rural de Charazani y en la ciudad de El Alto, ambos en el departamento de La Paz, informó el fiscal departamental, Luis Carlos Tórrez.

En el primer caso, se investiga la muerte de una mujer de 47 años, cuya causa preliminar apunta a asfixia mecánica, y el principal sospechoso es su esposo, quien se encuentra prófugo.

El hecho fue reportado por personal médico del centro de salud local y la Fiscalía abrió la investigación de oficio para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar responsabilidades, de acuerdo con la información oficial.

El segundo caso se conoció el lunes en la ciudad de El Alto, donde una mujer de 36 años fue hallada sin vida en la vía pública. La autopsia practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por estrangulamiento", informó el fiscal departamental.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla "antihombres", iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la Ley 348.