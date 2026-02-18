FundéuRAE: Ramadán, claves de redacción

1. El nombre “ramadán”, con minúscula cuando se refiere al mes.

El término “ramadán”, que alude al mes en el que el islam prescribe el ayuno obligatorio durante las horas de luz para los creyentes, se escribe con inicial minúscula por tratarse del nombre de uno de los doce meses del calendario musulmán: “Según la tradición islámica, otras revelaciones tuvieron lugar en el mes de ramadán”.

2. “Ramadán”, en mayúscula para aludir al periodo religioso.

Sin embargo, tal y como señala la ortografía académica, cuando hace referencia concretamente al periodo religioso, se escribe con inicial mayúscula, como, por ejemplo, “El Ramadán puede dejar cerca de 20 millones de euros en los comercios locales”.

3. “Fiesta del Fin del Ayuno”, en mayúsculas.

Las expresiones “Aíd al-Fitr” o “Fiesta del Fin del Ayuno”, con mayúscula en los términos significativos, son las recomendadas para referirse a la festividad con la que se termina el Ramadán.

4. La palabra “islam”, en minúscula.

La palabra “islam” se escribe en minúscula, como el resto de los sustantivos que designan a las distintas religiones.

5. El libro del “Corán”, sin comillas ni cursiva.

Aunque los títulos de obras de creación, como los libros, se escriben en cursiva, en el caso de los libros sagrados o de sus partes y libros internos es suficiente la escritura con mayúscula: “El ramadán es un mes sagrado dedicado a la oración y la lectura del Corán”. Como se ve en el ejemplo, el artículo que precede al nombre del libro se escribe con minúscula y, según el caso, hace la contracción con las preposiciones “a” y “de” (“al Corán”, “del Corán”).

6. La “luna”, mayúsculas y minúsculas.

Tal como indica la “Ortografía de la lengua española”, las palabras “luna”, ”sol” y “tierra” se escriben con mayúscula en contextos astronómicos, cuando aluden al nombre propio del satélite, la estrella y el planeta, respectivamente (“Las fechas cambian en función de las variaciones de la traslación de la Luna en torno a la Tierra”), pero, en otros contextos, lo indicado es la minúscula: “El ramadán comienza cuando se avista la luna creciente”, “Está caracterizado por el ayuno de comida y bebida desde que sale el sol hasta que se pone”.

7. “Los dos mil millones de personas”, no “las dos mil millones de personas”.

Para aludir a la cantidad de personas que celebran el Ramadán, se recuerda que los determinantes que acompañan al sustantivo “millón” han de concordar con él en masculino (“los millones de personas”), y no en femenino con “personas”. Así, lo adecuado es “Unos dos millones de personas en España celebran el Ramadán, y unos dos mil millones en todo el mundo”.

