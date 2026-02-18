Ghana convoca al embajador ruso por un ciudadano que grababa mujeres sin consentimiento

El Ministerio ghanés de Asuntos Exteriores informó en un comunicado a última hora del martes de que había convocado ese día al embajador Sergei Berdnikov "debido a la conducta de un supuesto ciudadano ruso, al publicar ilegalmente imágenes sexuales explícitas de mujeres ghanesas sin su consentimiento".

"El objetivo de la convocatoria fue expresar formalmente el firme descontento del Gobierno de Ghana ante la atroz conducta del supuesto ciudadano ruso, que viola claramente la legislación ghanesa, y solicitar la cooperación de Rusia para que se haga justicia", añadió.

Según el comunicado, Berdnikov reconoció la violación de la privacidad y la dignidad de las víctimas y expresó la voluntad de Moscú de colaborar con las autoridades ghanesas.

No obstante, el embajador señaló que no podía confirmar "la nacionalidad rusa del individuo" y aseguró que "el nombre que circula en los medios no es un nombre ruso conocido, sino que representa una expresión inapropiada o vulgar" en ruso.

"El embajador destacó actividades similares del mencionado individuo en otros países, las cuales han llamado la atención de las autoridades rusas y están siendo investigadas por expertos rusos", señaló el documento.

El pasado fin de semana, el ministro ghanés de Tecnología, Sam George, aseguró que su país solicitaría la extradición del supuesto creador de contenido ruso, identificado en redes como Vyacheslav Trahov pero más conocido como Yaytseslav.

Estos hechos también llamaron la atención de las autoridades kenianas, después de que en los últimos días se hicieran virales sus vídeos en las redes sociales.

Así, este lunes, la ministra keniana de Género, Cultura y Servicios Infantiles, Hanna Cheptumo, repudió las acciones de este hombre y las describió como "una afrenta contra los valores nacionales, la integridad cultural y la seguridad de mujeres y niñas".

Nairobi ha ordenado a las agencias de seguridad y judiciales investigar este caso con urgencia.

En las imágenes difundidas durante los últimos días, se ve a Yaytseslav, que no parece hablar inglés demasiado bien, interactuando con mujeres kenianas y ghanesas, a quienes posteriormente invitaba a su apartamento y, al parecer, grababa sin su consentimiento.

Medios locales apuntaron que el material audiovisual habría sido grabado usando gafas de la empresa Meta con inteligencia artificial incorporada, unos dispositivos que, entre otras funciones, permiten capturar fotos y videos, pero las autoridades de ambos países no han confirmado este extremo.