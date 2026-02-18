Gobierno de EE.UU. acepta revisar la vacuna antigripal de Moderna tras un revés inicial

La actual temporada de la enfermedad en el país, que se extiende hasta abril, ha provocado al menos 11.000 muertes asociadas con la gripe, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Moderna precisó en un comunicado que busca la aprobación completa para adultos de 50 a 64 años y aprobación acelerada para mayores de 65, con un estudio adicional posterior a la comercialización en personas mayores.

De obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la vacuna estaría disponible para adultos de 50 años o más en la temporada de gripe 2026/2027.

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo en un comunicado que aprecia la participación de la FDA en una reunión "constructiva" y su acuerdo para avanzar la solicitud para revisión.

"Sujeto a la aprobación de la FDA, esperamos poner nuestra vacuna contra la gripe a disposición más adelante este año para que los adultos mayores de Estados Unidos tengan acceso a una nueva opción para protegerse contra la gripe", agregó.

Luego de presentar la solicitud enmendada, la FDA aceptó la solicitud de licencia biológica para su revisión y asignó el 5 de agosto próximo.

La compañía recordó que mRNA-1010 también se encuentra en revisión en Europa, Canadá y Australia, con nuevas presentaciones previstas durante 2026.

Según los CDC, la influenza en el país se mantiene elevada durante la temporada 2025-2026, con al menos 20 millones de casos estimados, aproximadamente 270.000 hospitalizaciones y alrededor de 11.000 muertes asociadas a la gripe.

Después de tres semanas de descenso, los casos han vuelto a aumentar y la influenza tipo B comienza a circular más ampliamente junto con la tipo A, mientras que las visitas médicas por síntomas gripales se mantienen por encima de los niveles habituales para esta época del año.

La tecnología de ARN mensajero (ARNm), usada por Moderna y utilizada en varias vacunas contra la covid-19, funciona mediante una molécula genética temporal que da instrucciones a las células para producir una proteína específica, como una parte inofensiva del virus. Esto permite que el sistema inmunológico genere defensas sin exponer al cuerpo al virus completo.

El ARNm no modifica el ADN y se degrada naturalmente después de cumplir su función.