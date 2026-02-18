Gonzalo García y Patricio Pron entre los primeros invitados de Feria del Libro de Bogotá

También asistirán la escritora rusa Anna Starobinets, conocida como 'La Reina del Terror'; la activista mexicana Dahlia de la Cerda, y la autora española Ana Alcolea.

Acudirán además la activista digital española Júlia Salander, el filósofo británico John Sellars y el autor francés Benoît Coquil, en una programación que combinará literatura, pensamiento crítico y debates contemporáneos.

La FilBo, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, reunirá a escritores, editores y agentes literarios de más de 20 países bajo el lema 'Escucharnos es leernos', en una programación que busca "fortalecer el intercambio internacional y posicionar a Bogotá como un centro estratégico de la industria editorial", según un comunicado de los organizadores.

La feria, uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, tuvo en 2025 a España como país invitado de honor y asistieron más de 575.000 personas.

Para la edición de este año, los organizadores esperan que asistan al recinto ferial Corferias, donde se celebra el evento, más de 630.000 personas.

El embajador de la India en Bogotá, Shri Vanlalhuma, aseguró durante la presentación de esta edición que "esta prestigiosa feria, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, no es solo una celebración de los libros y sus autores, sino también un vibrante punto de encuentro de culturas, lenguas e ideas".

"Al invitar a la India como país invitado de honor, Colombia nos ha extendido un gesto de amistad y confianza, y por ello, en nombre de mi Gobierno y del pueblo de la India, expreso nuestra más profunda gratitud", agregó el diplomático.

Vanlalhuma destacó que "la India es una civilización con una tradición literaria que abarca más de 5.000 años", con una rica literatura que va "desde los antiguos Vedas y epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana, hasta los tratados filosóficos de sabios antiguos".