Histórica fábrica de neumáticos argentina cierra su planta y despide a 920 trabajadores

"Informamos que a partir del día de hoy FATE S.A.I.C.I cesa la actividad en su planta industrial de San Fernando, Provincia de Buenos Aires", comunicó la empresa en un cartel instalado en la entrada de la fábrica, mientras una decena de policías se desplegaba en los alrededores para evitar el ingreso de los trabajadores al establecimiento.

FATE operaba hacía 86 años en el país y contaba con una capacidad productiva de cinco millones de neumáticos por año, aunque producía, al momento del cierre, tan solo 150 mil.

En 2024 la empresa había advertido sobre los efectos negativos en la industria nacional de la política de apertura indiscriminada de importaciones implementada desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, y este miércoles aseguró que el cierre de su planta responde a "los cambios en las condiciones de mercado".

Según un informe de la consultora PxQ, la importación de neumáticos creció en promedio un 34,8 % entre 2023 y 2025 y produjo una merma del 42,6 % de los precios en pesos.

La crisis de FATE comenzó en 2019, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) y se profundizó en 2024, cuando la empresa solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la caída de ventas.

Solo en el primer semestre de 2024, la empresa perdió más de 30 millones de dólares y anunció cerca de 200 despidos "para ajustar su estructura a la nueva realidad".

Esta mañana, alrededor de 15 trabajadores lograron ingresar el establecimiento y en un video difundido en redes sociales convocaron a los empleados de la empresa a "defender los puestos de trabajo".

Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), declaró ante la prensa local el estado de asamblea permanente y aseguró que parte del personal "se va a mantener adentro y afuera" del predio "hasta que la fábrica abra sus puertas”.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de octubre de 2025, en los dos primeros años de la administración libertaria cerraron 21.046 empresas y se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo.