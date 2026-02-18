Inmigrantes reciben cruz de ceniza en la sede del ICE de Nueva York por inicio de Cuaresma

Inmigrantes y otros visitantes iban llegando poco a poco, bajo la lluvia y el frío invernal, al edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga la sede de ICE y otras agencias federales mientras los religiosos, de pie frente a la entrada principal y sosteniendo un pequeño envase con cenizas, les preguntaban si querían participar de este tradicional ritual cristiano.

"Ahora voy con Dios" a la cita migratoria, dijo a EFE complacida la dominicana Ramona Lluveras, quien con la cruz en su frente y tras recibir la bendición continuó paraguas en mano hacia el polémico edificio Federal Plaza.

En la sede, que aloja un centro de detención denunciado por los activistas y sujeto a una mejora de condiciones por orden judicial, el personal de seguridad verificaba los documentos e identificación de quienes intentaban acceder a la instalación.

El sacerdote episcopal Fabián Arias indicó que desde hace 15 años una coalición de religiosos acude cada Miércoles de Ceniza a este lugar para apoyar a los inmigrantes.

Y señaló la importancia de hacerlo "en estos momentos tan difíciles que están viviendo, en este calvario de mucho horror" debido a la política de arrestos y deportaciones masivas que ha impuesto el Gobierno de Donald Trump.

Muchos inmigrantes temen incluso acudir a sus citas en la corte de inmigración porque han sido arrestados al salir de ese tribunal por agentes de ICE y posteriormente deportados.

A otra inmigrante que acudió a la cita con su hija -ninguna quiso decir su nombre- le pareció "muy bien" el acto de los religiosos, porque así acudiría "con Dios" a su cita.

Los peruanos Sergio y Virginia también se detuvieron ante el sacerdote antes de dirigirse al edificio, donde acudieron a que les devolvieran una fianza que pagaron por un amigo, que ya fue puesto en libertad.

Los religiosos retornarán al 26 Federal Plaza en Viernes Santo cuando realizarán un viacrucis alrededor de ese edificio para orar por los inmigrantes.