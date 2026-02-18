Irán convoca al embajador alemán en Teherán por "posturas perjudiciales" de su país

“Tras las acciones antiiraníes en Alemania y las posturas perjudiciales y contrarias al derecho internacional adoptadas por las autoridades de ese país contra la República Islámica de Irán, el embajador de Alemania en Teherán, Axel Dittmann, fue convocado”, informó a última hora del martes el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

Alireza Yousefi, director general para Europa Occidental del ministerio, le comunicó la protesta de su país al diplomático alemán, condenando “las acciones y movimientos antiiraníes, especialmente la acogida y el apoyo a elementos y grupos violentos y terroristas”, reza el comunicado sin dar detalles.

La convocatoria llega después de que el sábado pasado unas 250.000 personas de la diáspora iraní se manifestaran en Múnich contra la República Islámica, al margen de la Conferencia de Seguridad que tenía lugar en esa ciudad germana.

Además, la conferencia dio tribuna a la oposición iraní en el exilio, entre ellos al último hijo del sah, Reza Pahlaví, después de retirar la invitación al ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

El embajador alemán en la capital iraní declaró que transmitirá a Berlín la protesta y el profundo descontento de Irán.

Irán fue escenario de protestas del 28 de diciembre hasta el 11 de enero, las cuales comenzaron por el deterioro de la situación económica, pero rápidamente tomaron un tono político, reclamando el fin de la República Islámica, a lo que las autoridades iraníes respondieron con una brutal represión que, según el balance oficial, causó 3.117 muertos.

Sin embargo, organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Durante estos acontecimientos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, había afirmado que el colapso de la República Islámica podría ser inminente y la acusó de recurrir a “la fuerza y el terror” para sofocar las protestas, lo que Teherán tachó de comentarios “imprudentes, entrometidos y provocadores” y también convocó al embajador alemán.