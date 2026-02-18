Israel permitirá la entrada de máximo 10.000 palestinos a Al Aqsa los viernes de Ramadán

"Se permitirá la entrada a hombres a partir de los 55 años, a mujeres a partir de los 50 y a niños de hasta 12 años acompañados por un familiar de primer grado", recoge el comunicado.

Además, la nota informa de que la entrada de los fieles estará sujeta a la obtención de un permiso diario específico, que requerirá la "aprobación previa" de las autoridades de seguridad competentes.

Asimismo, se indicó que los residentes de Cisjordania ocupada que se desplacen a Jerusalén para tomar parte en las oraciones deberán presentar "documentación digital" en los cruces fronterizos a su regreso a los territorios palestinos tras finalizar la jornada religiosa.

"Esto tiene como objetivo permitir y facilitar la libertad de culto y religión para el público, siempre que se mantenga la seguridad", afirma COGAT en su nota.

La Policía del Distrito de Jerusalén anunció esta semana que Israel desplegará miles de agentes de la policía del Distrito de Jerusalén, de la Policía Fronteriza y unidades de refuerzo adicionales en "lugares clave, con especial atención a la Ciudad Vieja y los lugares sagrados, así como las rutas utilizadas por los fieles".

Además, las autoridades israelíes detuvieron y prohibieron este martes al imán de la mezquita de Al Aqsa, Muhammad Ali Abbasi, acceder al recinto durante al menos una semana pese al inicio de la festividad.

La Explanada de las Mezquitas, a la que los judíos se refieren como Monte del Templo, es el tercer lugar más sagrado del islam y el primero del judaísmo, y es foco frecuente de tensiones entre las autoridades, la población palestina y los colonos, especialmente durante el mes de Ramadán.

Durante el Ramadán del 2025, Israel ya impidió a palestinos de Cisjordania de entre 12 y 55 años (50 en el caso de las mujeres) acceder a la Explanada de las Mezquitas durante los viernes de rezo. Este año centenares de jerusalemitas han recibido esta misma notificación.

Israel siempre ha justificado estas restricciones asegurando que durante el Ramadán hay más intentos por "parte de terroristas para incitar al desorden o cometer cualquier tipo de violencia".

Israel se hizo con el control de Cisjordania y de Jerusalén Este, donde se ubica la Explanada, tras la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces mantiene una ocupación militar de este territorio palestino.