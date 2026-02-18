La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 3,3 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 3,03 % para quedar en 111.643.955,34 puntos.

Todas las líderes cerraron en terreno negativo, pero las acciones que más bajaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-8,6 %), Metrogas (-5,7 %) y Cresud (-5,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a 515 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.396 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.435 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,8 %, a 1.446,36 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,6 %, a 1.415,69 pesos por unidad.