La Bolsa de Milán sube 1,30 % apoyada por los sectores bancario, tecnológico y de defensa

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 1,33 % hasta los 49.118,36 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 579 millones de acciones por un valor de unos 3.848 millones de euros (unos 4.544 millones de dólares).

La sesión se caracterizó por un fuerte optimismo en el sector financiero, impulsado principalmente por el anuncio de movimientos estratégicos en la banca italiana, que se suma al buen desempeño del sector tecnológico y de defensa.

Además, los inversores siguieron expectantes por la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, donde se esperan más detalles sobre un posible recorte de interés tras mantenerlos sin cambios en enero.

Las ganancias estuvieron lideradas por el banco Mediobanca (5,70 %), el gigante de la defensa Leonardo (4,68 %), la tecnológica Stmicroelectronics (3,86 %), la fabricante de cables Prysmian (2,84 %) y Banco Bpm (2,58 %).

En el terreno de las pérdidas, el grupo automovilístico Ferrari sufrió el mayor desplome de la jornada con una caída del -2,58 %, seguida de la fabricante de audífonos Amplifon (-2,14 %), la red eléctrica Terna (-1,68 %), y las empresas de telecomunicaciones Telecom Italia (-1,68 %) e Inwit (1,63 %).