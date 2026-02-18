La bolsa de São Paulo baja un 0,24 % tras liquidación de otro banco en Brasil

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, cerró en los 186.016 puntos tras haber oscilado entre un mínimo de 185.024 puntos y un máximo de 187.663 puntos, y luego de haber acumulado una apreciación del 1,84 % en la semana anterior al carnaval.

Al final de la jornada terminó pesando los temores generados por la liquidación del banco Pleno. Pese a tratarse de una pequeña institución, con menos del 1 % de los activos del país, su liquidación es la tercera de un banco en tres meses, lo que puso en duda la capacidad del fondo de garantías del sistema financiero para resarcir a todos los ahorradores e inversores.

El cierre en terreno negativo también reflejó el reducido número de negocios tras dos días festivos por carnaval y un Miércoles de Ceniza en que las actividades sólo fueron normalizadas después del mediodía.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,20 % frente al dólar, que acabó la jornada negociado a 5,2406 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera Petrobras avanzaron un 0,99 %, insuficiente para compensar la fuerte caída del 3,71 % que sufrieron las ordinarias de la minera Vale ante el retroceso del precio del hierro en los mercados mundiales.

Los papeles de Vale estuvieron precisamente entre los que más perdieron valor este miércoles al lado de los ordinarios de la red de supermercados Assai (-4,14 %) y los ordinarios de la operadora turística CVC (-3,31 %).

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas fueron las ordinarias de la operadora de seguros de salud Qualicorp (+4,76 %), las ordinarias de la petrolera Petroreconcavo (+3,50 %) y las ordinarias del productor de biocombustibles Cosan (+2,94 %).

El volumen financiero negociado en el parqué paulista este miércoles fue de 76.333,9 millones de reales (unos 14.573,2 millones de dólares o 12.367,5 millones de euros) en 3,1 millones de operaciones.