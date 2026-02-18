La capital de Paraguay registra casi 45 grados de sensación térmica

El ente, que más temprano había alertado sobre la posibilidad de altas temperaturas esta jornada en todo el territorio paraguayo, agregó que los termómetros marcarán máximas de 36 y mínimas de 31 grados durante la noche de hoy, al tiempo que calculó la humedad en Asunción en un 27 %.

En su reporte, el DMH apuntó que las altas temperaturas son producto "de una masa de aire cálida y húmeda" que afecta a todo el Paraguay y causa "un ambiente predominantemente muy caluroso e inestable".

Además, adelantó que el calor se mantendrá el jueves y el viernes, cuando las temperaturas máximas se mantendrán sobre los 41 grados, pese a que pueden caer "chaparrones puntuales" en las regiones Occidental y Oriental, que conforman el país.

Esta mañana, el director del DMH, Eduardo Mingo, dijo que la ola de calor "tiene precedentes" en la época de la pandemia por la covid-19, cuando Paraguay vivió días de altas temperaturas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, indicó que el país fue la víspera uno de los puntos más calientes del planeta al marcar 42,3 grados a la sombra en una estación de monitoreo del departamento de Boquerón, limítrofe con las provincias argentinas de Formosa y Salta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viernes pasado, el DHM había informado que el Área Metropolitana de Asunción, que concentra unas dos millones de personas -casi un tercio de la población de Paraguay- e integra a ciudades como Luque, San Lorenzo, Lambaré, Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, del departamento Central, tuvo máximas superiores a los 41 grados, que entonces el organismo dijo eran las más altas desde 2014.