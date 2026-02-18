La Casa Blanca dice que hay "pequeños avances" con Irán, pero persisten las diferencias

"Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente seguirá observando los avances", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt no especificó una fecha límite para que los iraníes lleguen a un acuerdo con Washington, pero insistió en que sería "muy sabio" para Irán alcanzar un trato con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para evitar un posible ataque militar.

Preguntada al respecto de esta posibilidad, la portavoz insistió en que la primera opción de Trump con cualquier país del mundo es la diplomacia pero dijo que hay "muchas razones y argumentos" que se podrían utilizar para lanzar un ataque contra la nación persa.

"En lo que respecta a Irán, el presidente tiene que tomar una decisión, y la tomará, no voy a revelar cuál podría ser su decisión antes de que la tome. Aún quedan muchos detalles por discutir", declaró Leavitt.

El equipo negociador estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, sostuvo conversaciones indirectas este martes en Ginebra con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con mediación de Omán.

En el diálogo, ambas partes abordaron cuestiones técnicas sobre el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

Washington insistió en incluir el programa de misiles balísticos iraní, lo que Teherán rechazó, evidenciando amplias diferencias.

Tras la reunión en la ciudad suiza, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos "principios generales" de un acuerdo nuclear, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes "aún no están dispuestos a reconocer" líneas rojas establecidas por Donald Trump.