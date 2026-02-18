La comisaria española Carmen Muñoz, nueva directora de Contraterrorismo de la Interpol

Muñoz González sustituirá al australiano Greg Hinds, que dejó el cargo en enero de 2026, después de que su candidatura haya sido elegida, según indicó este miercoles la Dirección General de la Policía.

La comisaria española asumirá la responsabilidad de liderar, desarrollar y coordinar el personal y los recursos de la dirección para satisfacer las necesidades operativas de los 196 países miembros, relacionadas con la prevención y el desmantelamiento de las redes terroristas, las amenazas nucleares, químicas y biológicas y los desafíos de la seguridad marítima.

Entre sus funciones destacan la planificación y aplicación de la estrategia de Interpol en la lucha contra el terrorismo; desarrollar y mantener una red de contactos dentro de las oficinas regionales, centrales nacionales y de otras instituciones internacionales socias de la agencia policial.

Además, se ocupará del apoyo operativo a investigaciones antiterrorista, de la dirección de las operaciones de Interpol en el ámbito contraterrorista, del desarrollo de capacidades y actividades formativas en materia antiterrorista a los países miembros, y de la elaboración de informes de situación y amenaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Junto con sus conocimientos en el área de la lucha contra el terrorismo, la experiencia de la comisaria principal como jefa de la oficina central de Interpol en Madrid ha sido decisiva para su designación.