La escuela de samba que homenajeó a Lula queda última y es rebajada de categoría

Académicos de Niteroi recibió un total de 264,6 puntos de parte del jurado, frente a los 270 de Viradouro, la ganadora.

La escuela no obtuvo la máxima nota en ninguno de los rubros evaluados, incluido el de la temática, que fue la trayectoria vital de Lula desde su infancia en la empobrecida región nordeste del país hasta llegar a la Presidencia.

En este último aspecto, el desfile recibió la nota más baja de las 12 escuelas evaluadas, como también fue el caso de los disfraces y de la banda musical, entre otros.

Académicos de Niteroi era la gran desconocida de la edición de este año, al haber ascendido a la primera división, llamada Grupo Especial, tras ganar el año pasado en la segunda categoría, conocida como Serie Oro.

El desfile del domingo, que fue presenciado por el propio Lula desde uno de los palcos del sambódromo, causó polémica por mostrar en una de sus carrozas una representación de la "familia tradicional" dentro de una lata de conservas.

Tras las críticas de la oposición de derecha y de sectores evangélicos, la escuela afirmó en un comunicado haber sido "perseguida" y sufrido "ataques políticos" que, según la asociación, buscaban "silenciarla".

Ya antes del desfile, la propuesta de homenajear a Lula había sido objeto de críticas por parte de la derecha, que acusó al presidente de realizar un acto de campaña anticipado y subsidiado con recursos públicos, ante los comicios del próximo octubre a los que aspira a obtener su cuarto mandato.

El Tribunal Electoral rechazó los pedidos de prohibir el desfile antes de que se celebrara, pero advirtió que el homenaje podía motivar una futura investigación, lo que causó preocupación en el Gobierno y en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Lula le pidió a ministros y altos funcionarios que se abstuvieran de participar y hasta la primera dama, Rosângela Lula da Silva, desistió a última hora de atravesar el sambódromo en una de las carrozas.