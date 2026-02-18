La India y Francia pactan una rebaja fiscal para potenciar el flujo de inversiones

El nuevo marco legal establece además una fiscalidad reducida para los servicios técnicos en suelo indio, una evolución que "refuerza la seguridad jurídica de empresas francesas que operan en la India y busca simplificar las inversiones para garantizar que las sociedades francesas sean colocadas en el mismo pie de igualdad que sus competidores internacionales", según indica el comunicado oficial número 399 emitido por el Ministerio de Economía de Francia.

Esta modificación de la normativa vigente desde el año 1992 introduce una rebaja sustancial en la retención de impuestos sobre los dividendos distribuidos dentro de un mismo grupo empresarial, que pasará del 10% actual a un tipo reducido del 5%.

La firma de este anexo técnico responde a la necesidad de modernizar las relaciones económicas entre París y Nueva Delhi, facilitando que las empresas puedan reinvertir sus beneficios de manera sostenible en ambos territorios para fomentar el crecimiento mutuo.

La administración gala destacó en su comunicado que "la firma de este anexo atestigua la vitalidad de la relación económica bilateral y permite reforzarla, ya que al ofrecer un marco jurídico más seguro y más atractivo, esta evolución abre la vía a más intercambios y crecimiento económico para Francia y la India".

El acuerdo contempla asimismo la actualización de los instrumentos de cooperación para la lucha contra la evasión fiscal, integrando los estándares internacionales recientes fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para garantizar una mayor transparencia.