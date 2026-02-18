La inflación británica baja al 3 %

Según la ONS, la inflación, que pese a la caída se mantiene por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %, bajó por un descenso en los precios de los alimentos, el transporte, las bebidas no alcohólicas y el precio del carburante.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, señaló que la inflación descendió "considerablemente" al nivel más bajo desde marzo del año pasado, impulsado en parte por una caída del precio del carburante.

"Las tarifas aéreas fueron otro factor a la baja este mes, con precios que volvieron a caer tras el aumento de diciembre. Los precios más bajos de los alimentos también ayudaron a bajar la tasa, en particular el pan, los cereales y la carne", añadió.

Tras conocerse el dato de la inflación, la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, dijo que reducir el coste de vida es su "prioridad" y que el Gobierno está reduciendo la inflación a través de una congelación de las tarifas ferroviarias y de las tarifas de las recetas médicas.

