La producción industrial en EE.UU. creció un 0,7 % en enero de 2026

El informe de la Fed revisó a la baja el dato mensual de diciembre hasta un 0,2 %, dos décimas menos que el publicado anteriormente.

En términos interanuales, la PI de la primera economía mundial fue un 2,3 % superior a la de enero de 2025.

La producción manufacturera - que representa un 75,6 % de la producción total - aumentó un 0,6 % en enero, el mayor crecimiento desde febrero de 2025, con avances generalizados en todos sus indicadores.

El índice de manufacturas de bienes duraderos creció un 0,8 %, impulsado en gran medida por aumentos en la producción de productos minerales no metálicos (2,2 %), la maquinaria (1,2 %), los bienes duraderos diversos (1,1%) y los vehículos de motor y sus componentes (1,3 %), que por primera vez mostraron un alza desde agosto de 2025.

El dato de manufacturas no duraderas aumentó un 0,4 %, con resultados dispares: los avances en la producción de papel, impresión y soporte, productos químicos y productos plásticos y de caucho compensaron con creces las caídas en las demás industrias, según la Fed.

Por otro lado, la producción minera disminuyó un 0,2 % en enero, tras una disminución del 0,9 % en diciembre.

El sector de los servicios públicos aumentó un 2,1 % en el primer mes de 2026, apoyado por un aumento del 2,1 % tanto en el índice de gas natural como en el de electricidad.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, subió hasta el 76,2 %, frente al dato revisado de 75,7 % de diciembre.