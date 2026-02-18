La región más poblada de Bolivia registra tres fallecidos y casi 3.000 casos de chikunguña

"Hasta hoy, confirmamos tres óbitos por chikunguña en el departamento. Los tres en la ciudad de Santa Cruz", dijo a los medios el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Carlos Hurtado.

Los fallecidos son dos hombres y una mujer de entre 56 y 78 años, indicó Hurtado, quien también indicó que por el momento la región reporta 2.913 casos positivos, 1.515 más que la anterior semana.

Por el momento, los casos se registran en 27 municipios, el 55 % en la ciudad de Santa Cruz, la capital regional.

Hurtado también precisó que por ahora hay 32 personas ingresadas en hospitales a causa de la enfermedad, de las que siete, incluidos tres neonatos, están en una situación "grave", aunque "han tenido una mejor evolución que en los anteriores días".

El director sostuvo que durante los recientes festivos por las celebraciones del carnaval se mantuvo el trabajo para "el control del vector, la atención de los pacientes y la toma de muestras de laboratorio para vigilar el comportamiento que ha tenido la enfermedad".

Hurtado aseguró que el Sedes seguirá trabajando para "contener y controlar esta epidemia" y pidió a la población colaborar con la limpieza de sus viviendas para que estén libres de espacios de agua estancada y evitar la proliferación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El chikunguña es una enfermedad vírica con origen en el continente africano y que se transmite a las personas a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo insecto que transmite el virus del dengue y el zika.

Entre los síntomas más comunes figuran la fiebre, dolor intenso de articulaciones, dolor de cabeza y erupciones cutáneas, que se pueden agravar con vómitos y diarrea.