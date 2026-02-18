La sede del partido izquierdista francés LFI evacuado por una amenaza de bomba

Fue su portavoz nacional, Manuel Bompard, quien anunció en redes sociales la evacuación y señaló que el edificio, situado en el décimo distrito de la capital, había sido tomado por la policía para proceder a verificaciones técnicas.

Varios trabajadores del partido, que se encontraban en la sede, fueron evacuados.

Esta amenaza de bomba se produce en medio de la tormenta de acusaciones contra LFI tras la muerte de Quentin Deranque el pasado sábado, dos días después de haber recibido una paliza por un grupo de encapuchados que las pesquisas apuntan a que eran miembros de un grupúsculo próximo a LFI.

Varios responsables políticos del partido izquierdista consideraron que la amenaza de bomba es fruto de esas acusaciones, que ellos rechazan.

"A quienes buscan intimidarnos: no cederemos y nunca acabaréis con nosotros", escribió en la red social X la portavoz parlamentaria, Mathilde Panot, que fustigó la "responsabilidad inmensa" de quienes les atacan.

La amenaza de bomba se suma, dijo, a otros ataques contra su partido, como "las degradaciones de sedes y amenazas de muerte y violación".

El Gobierno y otros partidos consideran que LFI tiene una responsabilidad directa en la muerte de Deranque, por el clima de odio y violencia que ha contribuido a instalar en el país.

Los once detenidos en relación con el caso tienen vínculos con el grupúsculo La Joven Guardia, fundado por el actual diputado Raphaël Arnault, cuyo asistente parlamentario Jacques-Elie Favrot se encuentra entre los arrestados.