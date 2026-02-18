Las actas de la reunión de la Fed de enero reflejan división por los tipos de interés

Aunque la decisión de mantener sin cambios la tasa de referencia recibió un amplio respaldo, el futuro se presenta mucho más incierto, con los responsables divididos entre la prioridad de contener la inflación y la de sostener el mercado laboral, según recogen las minutas de la reunión del 27 y 28 de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Tras la reunión, los funcionarios dejaron su tasa de referencia en un rango de 3,5% a 3,75%, después de tres recortes consecutivos a finales del año pasado.

Varios participantes indicaron que serían apropiados nuevos recortes de tipos más adelante este año si la inflación baja según lo previsto, mientras que otros se mostraron partidarios de mantener las tasas estables hasta que hubiera "indicios claros de que el proceso de desinflación estaba retomando firmemente su curso".

Algunos funcionarios indicaron que habrían apoyado un enfoque "bidireccional" de las futuras decisiones del Comité, es decir, que se mantenga abierta también la posibilidad de subidas de tipos si la inflación continúa por encima del objetivo.

"Al considerar las perspectivas de la política monetaria, varios participantes comentaron que probablemente sería apropiado realizar nuevos ajustes a la baja en el rango objetivo de la tasa de los fondos federales si la inflación disminuyera según sus expectativas", indicó por otro lado el resumen de la reunión.

Trump lleva meses criticando con dureza al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

A finales de enero el republicano anunció su nominación al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir el banco central en sustitución de Powell, algo que podría intensificar las fisuras ideológicas ya existentes en la junta.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó el viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La inflación subyacente también bajó hasta el 2,5 %, una décima menos que el mes anterior, en línea con las expectativas de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado.