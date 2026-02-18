Legislador republicano de Texas sostuvo una relación con una trabajadora, según reporte

Regina Santos-Aviles, quien dirigía la oficina regional de Uvalde para Gonzáles, falleció en septiembre del año pasado y su muerte fue determinada como un "suicidio por auto inmolación" por la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar (sur de Texas).

Según filtraciones de otro extrabajador de la oficina de Gonzáles, Santos-Aviles mantuvo un amorío con el congresista en 2024.

Cuando la relación terminó y salió a la luz, la mujer de 35 años, empezó a sufrir de "depresión" y sus colegas sonaron las alarmas a los supervisores sobre su estado de salud. Tanto Santos-Aviles como Gonzáles estaban casados con otras personas.

El congresista, que aspira a la reelección en este periodo de elecciones legislativas y cuenta con el aval público del presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado las acusaciones.

Gonzáles se enfrenta este próximo 3 de marzo a las primarias republicanas y su contrincante, Brandon Herrera, un creador de contenido en Youtube y fabricante de armas, pidió hoy que el congresista hispano abandone su curul.

"Este es un comportamiento completamente inaceptable para cualquier persona y más aún un miembro del Congreso. Tony debe renunciar", escribió Herrera, conocido como 'The AKGuy' (El tipo AK, en referencia al rifle de asalto).

El liderazgo republicano en el Congreso, sin embargo, no se ha pronunciado hasta ahora sobre este caso. El partido oficialista controla la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por un margen muy estrecho: 218 escaños frente a 214 de los demócratas.