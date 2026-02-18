Llegan a Camerún 17 migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El segundo grupo de ocho migrantes aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Yaundé-Nsimalen, en Yaundé, la capital camerunesa, detalló a EFE una fuente policial aeroportuaria que quiso mantener el anonimato.

La misma fuente indicó que los servicios competentes se hicieron cargo de las personas afectadas a su llegada al aeropuerto, de conformidad con los procedimientos vigentes.

Tras ser contactado por EFE, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún se negó a comentar esta información.

La reanudación de los vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se produjo después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara el pasado junio estas expulsiones, en una victoria para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial, para realizar deportaciones, una de sus principales promesas electorales.

Un informe publicado el pasado sábado por los demócratas que integran el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. muestra que el Gobierno de Trump ha gastado 40 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año.

De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025, y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviados a otros cuatro países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Esuatini.

Los senadores demócratas advirtieron de que Trump busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en EE.UU. suspendiendo beneficios como el TPS (estatus de protección temporal) o el permiso humanitario, "lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países".