Los nacimientos crecen en España por primera vez en una década aunque apenas un 1 %

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, por tanto, el saldo vegetativo fue de 122.167 personas.

Son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Los nacimientos en España han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés.

En cuanto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8 % de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4 %, en términos relativos.

Respecto a las muertes, los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2 % menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9 %).

En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6 %) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6 %).