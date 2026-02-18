Lula llega a Nueva Delhi al frente de la mayor misión comercial de Brasil en la India

Lula encabeza en esta ocasión la delegación más numerosa en la historia de las relaciones bilaterales, un despliegue que incluye a 14 ministros de su gabinete y a más de 300 representantes empresariales, con el propósito de elevar la asociación entre las dos naciones, indicaron fuentes diplomáticas.

El mandatario brasileño fue recibido en el aeropuerto de Nueva Delhi por el viceministro de Exteriores indio, Pabitra Margherita.

Durante las próximas jornadas, Lula participará en la Cumbre de Impacto de IA 2026 en el centro de convenciones Bharat Mandapam, donde coincidirá con líderes internacionales como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un foro que se consagra como el primero de esta magnitud celebrado en el Sur Global.

Este encuentro en Nueva Delhi permitirá coordinar una visión común sobre el desarrollo inclusivo de la inteligencia artificial, reforzando la sintonía política tras el viaje del primer ministro indio, Narendra Modi a Brasilia en julio de 2025.

Aquella, en el marco de la cumbre del G20, fue la primera estancia de un jefe de Gobierno indio en suelo brasileño en 57 años.

El punto culminante de la agenda tendrá lugar el sábado con una reunión bilateral privada entre Lula y Modi, donde ambos líderes revisarán los pilares de su relación y explorarán oportunidades en sectores críticos como la energía renovable, la defensa y la industria espacial.

La comitiva brasileña buscará además cerrar acuerdos en áreas de innovación digital y minerales estratégicos.

La estancia institucional del presidente brasileño se completará con una audiencia ante la presidenta india, Droupadi Murmu, y una ofrenda floral en el memorial de Mahatma Gandhi.