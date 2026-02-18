Más de 3.700 hondureños retornaron en enero y 1.596 migrantes cruzaron a EE.UU., según OIM

La cifra supone 322 personas más que las 3.387 expulsiones registradas en enero de 2025, de acuerdo con un informe publicado en Tegucigalpa por la OIM, basado en datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

Del total, el 91,7 % regresó desde Estados Unidos, un 7,6 % desde México y el 0,7 % desde Guatemala, según los datos del organismo internacional.

Las autoridades de Tegucigalpa estiman que en Estados Unidos residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre migrantes con estatus legal y en condición irregular, quienes emigraron huyendo de la violencia, la falta de empleo, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país.

El informe de la OIM detalló que el 97 % de los retornados a Honduras son adultos, mientras que el 3 % restante está integrado por niñas, niños y adolescentes (NNA).

El 88 % de las personas migrantes, equivalente a 3.273, recibió asistencia en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula (norte); el 4 % (160) fue atendido en el CAMR Belén, y el 8 % (276) en el CAMR Omoa, detalló.

Por otra parte, la OIM indicó que en enero 1.596 migrantes en situación de vulnerabilidad ingresaron de manera irregular a Honduras con destino a Estados Unidos, lo que representa una caída del 80,9 % respecto a los 8.341 registrados en el mismo mes de 2025.

Del total, el 76 % procedía de Cuba, el 9 % de Ecuador, el 4 % de China y el 11 % restante de otras nacionalidades.

El informe precisó que, del total de migrantes que se desplazaron hacia el norte a través de Honduras, el 48 % son hombres, el 35 % mujeres y el 17 % niñas y niños.