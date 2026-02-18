México supera los 10.000 casos de sarampión en un brote que ha provocado 31 fallecidos

De acuerdo a las cifras del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, en el país se registran ya 10.085 casos confirmados, de los cuales en esta semana se han contabilizado tres nuevos contagios.

Esto convierte a México en uno de los epicentros del continente americano del brote de sarampión, superando por más del triple a Estados Unidos, otro de los países afectados con más de 3.190 casos, según las autoridades estadounidenses.

En México, el sector poblacional con más casos es el de los menores de 1 a 4 años (1.456), seguido de cerca por el rango de edad de 5 a 9 (1.221).

Los estados que más casos concentran son Jalisco (oeste), Chihuahua (norte) o Chiapas (sur).

Hay en total 31 defunciones confirmadas, siendo Chihuahua -21 fallecidos- la entidad federativa que más decesos ha registrado.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó este miércoles que uno de sus trabajadores se contagió de sarampión, por lo que reforzará sus medidas de prevención para evitar que incrementen los casos entre el personal.

Entre las medidas adoptadas, el INE ordenó que durante los próximos cinco días trabajen de manera presencial "aquellas personas cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en las instalaciones".

Además, este jueves realizará una jornada intensa de vacunación contra el sarampión en su oficina de Ciudad de México, destinada a los trabajadores de 49 años o menos que lo requieran.

Ante el aumento de contagios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el Gobierno cuenta con vacunas suficientes para inmunizar a la población y enfatizó que, a la fecha, se han aplicado más de 16 millones de vacunas.

"Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.