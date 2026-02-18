Milei viaja a EE.UU. en un clima de alta conflictividad social por la reforma laboral

En la antesala del tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, propuesta por el Gobierno de Javier Milei, la Central General del Trabajo (CGT) anunció una huelga general para el día del tratamiento del proyecto, mientras que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -integrado por trabajadores del estado, metalúrgicos, aceiteros, entre otros gremios- confirmó que acompañará la huelga con una movilización hacia el Congreso.

Los trabajadores del sector marítimo y fluvial, por su parte, iniciaron este miércoles una huelga de 48 horas en los puertos de Argentina -que afectará a infraestructuras, pesca y comercio exterior- en contra del proyecto.

Mientras tanto, los trabajadores de la fábrica argentina de neumáticos FATE, que anunció su cierre y el despido de 920 trabajadores, comenzaron este miércoles las protestas dentro y fuera de la planta de producción para "defender los puestos de trabajo", según un comunicado del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

En ese contexto, el presidente argentino emprendió su décimoquinto viaje a Estados Unidos desde su investidura, en diciembre de 2023, para participar en la Junta de Paz creada por Trump para resolver conflictos mundiales.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la Junta, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

La sesión inaugural de la Junta de Paz tendrá lugar mañana a las 10:00 hora local de Estados Unidos (15:00 GMT), después de la cual el presidente argentino realizará una visita a la base área Andrews y emprenderá, esa misma tarde, el regreso al país suramericano.