Ministra condena crueldad contra un delfín en Ecuador y anuncia investigación inmediata

"Lo que ocurrió en Crucita no es solo un delito, es una vergüenza, es una herida al corazón del Ecuador", señaló la funcionaria.

Relató que un delfín, "una de las criaturas más nobles del mar, fue arrastrado, mutilado y eviscerado ante la mirada de varias personas, incluso de un policía".

Aseveró que eso "es inaceptable, es una traición a nuestra obligación de proteger la vida", por lo que el Ministerio ordenó una investigación inmediata.

"Vamos a identificar a los responsables y también vamos a investigar por qué quienes debían actuar no lo hicieron", dijo al revelar que ya pusieron la denuncia respectiva ante las autoridades competentes.

Manzano recordó que la crueldad contra la fauna es un delito sancionado en Ecuador hasta con tres años de prisión.

"Ecuador no tolera la barbarie", dijo antes de pedir a la ciudadanía que denuncie si ve algún acto de maltrato animal.

El mensaje lo transmitió en un vídeo en el que también presentó imágenes de lo ocurrido con el delfín, aparentemente durante el festivo de cuatro días, que terminó el martes.