Ministro español dice que dimitirá si la "víctima" del exjefe de la policía se lo pide

Grande-Marlaska reveló a los periodistas que se siente "decepcionado" con el que fuera su cargo de confianza, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, y aseguró que en su ministerio se enteraron de los hechos ayer martes cuando se conoció que el juzgado admitía a trámite la querella presentada en enero por una agente subordinada.

"De la única persona que podría yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", aseveró el ministro en el Congreso de los Diputados ante las peticiones de dimisión de la oposición.

La agente denunció que González -el mando uniformado con más poder y responsabilidad en la policía española-, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, en abril del año pasado, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

El ministro negó tajantemente que conociera la denuncia con anterioridad y que no fue hasta ayer, leída ya la querella, cuando se adoptó "la única decisión posible: su renuncia o su cese inmediato".

Además, el Ministerio de Interior también suspendió al comisario Óscar San Juan, persona de máxima confianza del DAO y que, según la denuncia, coaccionó a la denunciante para que no se querellara.

Desde Nueva Delhi, en el marco de su visita oficial a la India, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respaldó la actuación de Interior por ser empática con la víctima al dar credibilidad a su denuncia y por actuar con "contundencia" y con "coherencia", porque siempre ha considerado la violencia sexual un "mal estructural".

La denuncia en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El cargo de número 2 de la Policía lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece la normativa de la Dirección General de la Policía.