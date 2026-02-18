Musk insiste en sus críticas a Pedro Sánchez: ¡'Dirty Sánchez' es un traidor a España!

"¡Dirty Sánchez es un traidor a España!", escribió Musk en X, su red social, donde a principios de febrero el multimillonario ya se refirió al presidente del Gobierno español diciendo 'Dirty Sánchez', un juego de palabras traducible al español como 'Sucio Sánchez' y que hace referencia, además, a una práctica sexual.

Musk respondió con ese "¡Dirty Sánchez es un traidor a España!" a un mensaje previo que había escrito en X el activista de extrema derecha británico Tommy Robinson, quien decía, a colación de la regularización de migrantes, que Pedro Sánchez debería ser arrestado.

El Gobierno español aprobó a finales de enero una regularización que podrán solicitar más de medio millón de personas migrantes que ya viven en España y que cumplan una serie de requisitos, como carecer de antecedentes penales.

Se trata de la octava regularización extraordinaria aprobada -bajo gobiernos de derechas y de izquierdas- en el país desde los años 80 del pasado siglo.

