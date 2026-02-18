Nace otro tapir centroamericano, especie en vía de extinción, en un zoológico de Nicaragua

El nacimiento en cautiverio de esa cría de la especie de Tapir Centroamericano (Tapirus baiirdi), el segundo en los últimos tres meses, "representa un importante logro para la conservación de la especie en el país", indicó el Marena en una declaración.

La cría, un macho de 17 libras (7,7 kilos) de peso, llamado Valentín, nació el 29 de enero pasado, precisó la nota.

"Por el momento, (el tapir) permanece bajo el cuidado de médicos veterinarios del Parque Zoológico, para asegurar su adecuado desarrollo", explicó esa cartera.

El pequeño tapir, al igual que su madre, se encuentra en óptimas condiciones de salud, alimentándose y adaptándose a su entorno, añadió.

El tapir presenta un pelaje marrón con manchas y rayas blancas, característico de las crías de esa especie, de acuerdo con las fotografías divulgadas por el Marena.

"Este acontecimiento destaca los logros de los programas de reproducción en cautiverio como una estrategia fundamental para preservar la fauna silvestre", destacó.

En Nicaragua aún habitan libremente entre 350 y 400 tapires, sin embargo poco a poco, por la destrucción de su hábitat, por la cacería para consumo y venta de crías, esa cifra va disminuyendo.

Una cría de tapir es vendida en el Pacífico nicaragüense por entre 800 y 1.000 dólares, de acuerdo con especialistas en rescate de animales.

Los tapires, que tienen un periodo de gestación de hasta 13 meses y se alimentan de vegetales, frutas y hierbas, pueden llegar a vivir en cautiverio entre 35 y 40 años, mientras que en su hábitat natural su vida estimada se reduce a 12 o 13 años, afirman expertos.

El tapir es una especie en peligro de extinción en Nicaragua, país que se distingue, sin embargo, por ser donde más se reproducen tapires en cautiverio.

El Parque Zoologico Nacional, que acoge al nuevo tapir, está situado en el kilómetro 16 de la carretera que une a Managua con Masaya (sur).