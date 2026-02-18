ONG condena caso de menores de edad junto a sus bebés expuestas en video en Perú

El pasado 12 de febrero, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú trasladó a un grupo de menores de edad en estado de embarazo o madres producto de una violación que estaban en un centro de acogida tras intervenirlo, después de difundir imágenes donde se mostraban en público a las niñas de entre 10 y 13 años junto a sus bebés.

La propietaria del centro, una congresista y pastora evangélica, comentó que hace diez años abrió este espacio para acoger a niñas. Días después, se difundieron en redes sociales imágenes de las menores expuestas junto a sus bebés en actos públicos, lo que generó el rechazo de organizaciones feministas y usuarios en internet.

"Detrás de las cifras hay niñas a quienes se les han vulnerado sus derechos y les han robado su infancia, su educación y su proyecto de vida. Un embarazo en una niña menor de 15 años es siempre consecuencia de violencia sexual, y necesitamos que los estados respondan con la urgencia que esta crisis amerita", dijo en un comunicado la gerente regional de Programas de Plan International, Amalia Alarcón.

Plan International, con sede en Ciudad de Panamá, señaló que "la exposición pública de niñas sobrevivientes de violencia sexual y embarazo infantil forzado que recientemente ocurrió en Perú, vulneró sus derechos al revelar su identidad".

De igual forma, la ONG indicó que "también puso en evidencia tanto la gravedad de estas problemáticas en América Latina y el Caribe, como la urgencia de ponerlas en el centro de las agendas de trabajo".

La organización apuntó que la "prevención de la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas y la respuesta institucional urgente deben ser una prioridad de los países, y deben garantizar sobre todo su bienestar sin exponerlas a más violencia".

América Latina y el Caribe es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en niñas menores de 15 años: 36.000 niñas dan a luz cada año, lo que equivale a una niña cada 15 minutos, recuerda la ONG en su comunicado con base a cifras citadas de la ONU.