ONU llama a México a “romper” el silencio sobre el impacto económico de la menopausia

Al presentar el estudio 'Efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México', especialistas advirtieron que existe una brecha salarial del 30 % entre hombres y mujeres de 40 a 60 años, que no se explica por diferencias en educación o experiencia laboral.

La investigadora Claudia Sámano Robles detalló que ese 30 % puede atribuirse a variables difíciles de medir, como la discriminación asociada a condiciones de salud que muchas mujeres enfrentan durante esta etapa.

Entre otros hallazgos relevantes, destacó que 67 % de las mujeres encuestadas afirmó que los síntomas de la menopausia afectaron su trabajo y actividades diarias.

El representante de UNFPA México, Anders Thomsen, afirmó que el estudio busca "romper un silencio que ha durado décadas", ya que "históricamente la salud reproductiva ha sido vista con una lente muy estrecha", centrada casi únicamente en la etapa fértil.

Thomsen expuso que el estigma y la falta de sistemas de cuidado y salud adecuados están empujando a muchas mujeres fuera del mercado laboral justo cuando suelen encontrarse en su etapa de mayor liderazgo y experiencia.

"No es solo una falta de empatía, es una mala decisión económica para el país", subrayó.

Asimismo, avisó que el silencio tiene un costo humano, "porque ninguna mujer debería temer a ser juzgada o perder su empleo", pero también un costo económico que se traduce en ausentismo, pérdida de ingresos y menor productividad.

"Hacemos un llamado a que este estudio sea utilizado como evidencia para diseñar políticas públicas laborales modernas, humanas y sobre todo inclusivas", enfatizó Thomsen.

Gabriela Rojas, de la organización Sin Reglas, señaló que aunque México no cuenta aún con estimaciones sobre el costo económico de la menopausia, a nivel global cerrar la brecha en salud de las mujeres podría aportar hasta un billón de dólares anuales hacia 2040, según datos del McKinsey Health Institute.

Rojas, coautora del estudio -pionero en la región- agregó que, aunque las mujeres viven más que los hombres, pasan en promedio nueve años más enfermas, siendo la menopausia uno de los padecimientos que explican esa brecha.

En México, donde 24 millones de mujeres atraviesan esta etapa y el 46 % de la fuerza laboral la experimentará, “romper el silencio” no es solo un asunto de derechos sino también de productividad y desarrollo económico, advirtió, al subrayar que existe un "vacío" de datos para dimensionar y atender esta problemática.

También alertó que la renuncia voluntaria es el principal motivo de desocupación laboral en mujeres de 45 a 54 años, según datos censales de 2022.

Otros hallazgos relevantes del informe señalan que el 57 % de las mujeres menopáusicas incurre en gastos de bolsillo para medicamentos o consultas médicas y que solo el 42 % recibió tratamiento o apoyo que consideró adecuado.