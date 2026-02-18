Películas ganadoras de los Premios Goya serán proyectadas de manera gratuita en Lima

El ciclo 'España en pantalla: ganadoras de los Goya' se desarrollará del 24 al 26 de febrero y comprenderá la proyección de cortos y largometrajes, documentales, películas de ficción y animación, galardonadas en la 39 edición de los premios, señaló el Centro Cultural de España (CCE) en un comunicado.

El ciclo forma parte de un programa internacional itinerante por distintas ciudades de Europa, Asia y América, que en el caso de Lima comprenderá la selección de seis películas galardonadas "que ofrecen una panorámica diversa del cine español actual desde distintos géneros, enfoques narrativos y estéticos".

En ese sentido, el CCE sostuvo que las películas "abordan cuestiones sociales y culturales contemporáneas", como la migración, la memoria, la identidad, la violencia en contextos de conflicto y el impacto del cambio climático, entre otros temas, "poniendo en diálogo a la cinematografía española con debates de alcance global".

El CCE agregó que esta programación refuerza su trabajo en Lima "como espacio de difusión de lo mejor de la filmografía española, así como de intercambio cultural, promoviendo el acceso inclusivo a la cultura y el encuentro con los públicos locales".

La programación comprenderá a 'Cafuné', de Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, que ganó el Goya al mejor cortometraje de animación; 'La estrella azul', de Javier Macipe, que obtuvo el Goya a mejor dirección novel y actor revelación; y 'Semillas de Kivu', de Carlos Valle y Néstor López, que recibió el premio a mejor cortometraje documental.

Además, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', de C. Tangana, ganador del Goya a mejor documental y mejor canción; 'La gran obra', de Alex Lora, que obtuvo el premio a mejor cortometraje de ficción; y 'Mariposas negras', de David Baute, premio Goya a mejor película de animación.